Рууд обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встретится с Фритцем

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2024. В матче третьего круга норвежский теннисист обыграл 29-ю ракетку мира представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Встреча закончилась со счётом 6:4, 1:6, 6:2, 6:2 в пользу Рууда.

Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. За это время Рууд выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету аргентинца шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Рууд встретится с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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