Рууд обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встретится с Фритцем

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2024. В матче третьего круга норвежский теннисист обыграл 29-ю ракетку мира представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри. Встреча закончилась со счётом 6:4, 1:6, 6:2, 6:2 в пользу Рууда.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|2
|
|1
|6
|6
Продолжительность встречи составила 2 часа 47 минут. За это время Рууд выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету аргентинца шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Рууд встретится с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем.
Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
- 2 июня 2024
-
01:51
-
01:10
-
00:59
-
00:54
-
00:49
-
00:46
-
00:42
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:09
-
00:01
- 1 июня 2024
-
23:26
-
23:21
-
23:11
-
22:57
-
22:52
-
22:34
-
22:32
-
22:16
-
22:13
-
22:04
-
21:55
-
21:52
-
21:45
-
21:30
-
21:30
-
21:25
-
21:10
-
21:07
-
21:01
-
20:55
-
20:49
-
20:36
-
20:21