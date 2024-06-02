Медведев высказался об игре Свёнтек

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре представительницы Польши Иги Свёнтек.

«Свёнтек сильно играет, больше нечего добавить. Очень сильный игрок, выигрывает много турниров, даже если Арина, Елена и, пожалуй, Коко, тоже стараются. Наверное, Арина в последнее время чаще выигрывает, но Ига постоянно доказывает, что на данный момент она номер один в рейтинге.

Она сильно играет, сильно бьёт. Вчерашний матч она играла не вечером, и я смог его посмотреть, а вечерние запуски я не смотрю. Слишком муторно. Вчера она просто лупила по мячу, так здорово играла. Больше нечего добавить. Очень сильный игрок и сейчас заслуженно номер один», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов Медведев встретится с 11-й ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.

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