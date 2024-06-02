Результаты игрового дня 1 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин

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Завершились матчи 1 июня на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 1 июня.

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) 4:6, 6:4, 6:3, 6:3.

(Австралия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) 4:6, 6:4, 6:3, 6:3. Бен Шелтон (США, 15) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) 4:6, 2:6, 1:6.

(Канада, 21) 4:6, 2:6, 1:6. Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 10) 3:6, 6:7, 6:4, 4:6.

(Болгария, 10) 3:6, 6:7, 6:4, 4:6. Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Денис Шаповалов (Канада, SR) 6:3, 7:6, 4:6, 6:1.

(Польша, 8) — Денис Шаповалов (Канада, SR) 6:3, 7:6, 4:6, 6:1. Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия, 5) 6:7, 5:7, 6:1, 4:6.

(Россия, 5) 6:7, 5:7, 6:1, 4:6. Александр Зверев (Германия, 4) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6.

(Германия, 4) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6. Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — Томми Пол (США, 14) 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

(Аргентина, 23) — Томми Пол (США, 14) 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. Йозеф Ковалик (Словакия, LL) — Хольгер Руне (Дания, 13) 5:7, 1:6, 6:7.

(Дания, 13) 5:7, 1:6, 6:7. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) 4:6, 6:1, 2:6, 2:6.

(Норвегия, 7) 4:6, 6:1, 2:6, 2:6. Тейлор Фритц (США, 12) — Танаси Коккинакис (Австралия) 6:3, 6:2, 6:7, 5:7, 6:3.

(США, 12) — Танаси Коккинакис (Австралия) 6:3, 6:2, 6:7, 5:7, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 30) 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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