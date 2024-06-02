Джокович в пяти сетах обыграл Музетти и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». На стадии 1/16 финала он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0.

Продолжительность встречи составила 4 часа 32 минуты. За это время Джокович сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету итальянца один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.

В следующем круге Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Рекорды «Ролан Гаррос»