Джокович обратился к Музетти после тяжёлой победы в матче 1/16 финала «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович высказался о выходе в 1/8 финала «Ролан Гаррос». На стадии 1/16 финала он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0.

«Я хочу выразить свое уважение Лоренцо, это был отличный бой. Один из нас должен был проиграть. Мне немного повезло в начале четвёртого сета, потому что до этого момента он был сильнее. Я не мог найти решения… Музетти был непроницаем. Он всё делал очень хорошо и допустил очень мало ошибок», – сказал Джокович после матча.

В следующем круге Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Рекорды «Ролан Гаррос»: