Джокович обратился к стадиону после победы над Музетти в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович высказался о выходе в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обратившись к трибунам в Париже. Напомним, на стадии 1/16 финала он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0.

«Ребята, вы придали мне энергии после счета 2:2 в четвёртом сете, и с тех пор я стал другим игроком… Большое вам спасибо. Невероятно, что вы всё ещё здесь, включая детей в три часа ночи. Возможно, это был лучший матч, который я играл здесь за всю жизнь», – сказал Джокович после матча.

В следующем круге Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Рекорды «Ролан Гаррос»: