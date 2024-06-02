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«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 2 июня

«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 2 июня
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В воскресенье, 2 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день в мужском одиночном разряде пройдут матчи четвёртого круга (1/8 финала). На корт выйдут вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий в рейтинге ATP испанец Карлос Алькарас.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 2 июня
Мужчины. Четвёртый круг. Примерное время начала матчей (мск):

13:30. Маттео Арнальди (Италия) — Стефанос Циципас (Греция, 9)

15:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

19:00. Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Григор Димитров (Болгария, 10)

21:15. Корентен Муте (Франция) — Янник Синнер (Италия, 2)

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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