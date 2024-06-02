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Джокович сравнялся с Федерером, установив уникальное достижение в истории ТБШ

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Напомним, на стадии 1/16 финала он обыграл 30-ю ракетку мира представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0.

Таким образом, Джокович стал обладателем уникального достижения в истории на турнирах ТБШ, сообщает Opta Ace.

По информации источника, Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером (369) по наибольшему количеству побед в одиночных матчах на турнирах «Большого шлема» среди всех игроков, как мужчин, так и женщин, в Открытую эру.

Отметим, в следующем круге Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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