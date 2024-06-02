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Новак Джокович установил необычное достижение на турнирах «Большого шлема»

Новак Джокович установил необычное достижение на турнирах «Большого шлема»
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Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Напомним, на стадии 1/16 финала он обыграл 30-ю ракетку мира представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0.

Таким образом, Джокович стал обладателем необычного достижения в истории на турнирах ТБШ, сообщает Opta Ace.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
01 июня 2024, суббота. 23:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		6 6 2 6 6
5 		7 8 6 3 0
             
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

По информации источника, Новак Джокович одержал свою 36-ю победу в пяти сетах в рамках турниров «Большого шлема». Это больше, чем любой другой игрок Открытой эры.

Отметим, что в следующем круге Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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