Новак Джокович установил необычное достижение на турнирах «Большого шлема»

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Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Напомним, на стадии 1/16 финала он обыграл 30-ю ракетку мира представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0.

Таким образом, Джокович стал обладателем необычного достижения в истории на турнирах ТБШ, сообщает Opta Ace.

По информации источника, Новак Джокович одержал свою 36-ю победу в пяти сетах в рамках турниров «Большого шлема». Это больше, чем любой другой игрок Открытой эры.

Отметим, что в следующем круге Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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Рекорды «Ролан Гаррос»: