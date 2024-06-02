«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 2 июня

В воскресенье, 2 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В женском одиночном разряде пройдут матчи четвёртого круга (1/8 финала). В этот день сыграют 41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек из Польши, а также третья в мировой классификации американка Кори Гауфф.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 2 июня

Женщины. Четвёртый круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00. Ольга Данилович (Сербия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5)

12:00. Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анастасия Потапова (Россия)

13:30. Кори Гауфф (США, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

15:30. Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8)