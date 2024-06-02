«Мы просто играли в карты». Аванесян — о задержках матчей из-за дождя

Российская теннисистка, 70-я ракетка мира Элина Аванесян рассказала, что думает о задержках матчей из-за дождя.

«После нескольких дней, проведённых здесь, я думаю, все привыкли к этому. В перерыве мы просто играли в карты и пили чай, если честно», — сказала Аванесян на пресс-конференции.

Напомним, Элина Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. В субботу, 1 июня, она в трёх сетах на тай-брейке обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую восьмое место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5). В следующем этапе россиянка сыграет с 15-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.