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Ига Свёнтек — Анастасия Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Ига Свёнтек — Анастасия Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках 1/8 финала женской части турнира встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Польши.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

В 2016 году Свёнтек и Потапова встречались между собой на юниорском «Ролан Гаррос». В четвертьфинальном матче сильнее оказалась россиянка — 4:6, 6:3, 6:0. На взрослом уровне теннисистки проведут между собой первую игру.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (ж)
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