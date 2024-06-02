Свёнтек — Потапова: во сколько начало, где смотреть матч четвёртого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках 1/8 финала женской части турнира встретятся первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 12:00 мск.
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Трансляцию матчей «Ролан Гаррос» — 2024 осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. В Российской Федерации официальных трансляций не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».
В 2016 году Свёнтек и Потапова встречались между собой на юниорском «Ролан Гаррос». В четвертьфинальном матче сильнее оказалась россиянка — 4:6, 6:3, 6:0. На взрослом уровне теннисистки проведут между собой первую игру.
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