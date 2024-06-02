Давыденко объяснил, почему не может работать тренером профессионального игрока

Экс третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко объяснил, почему не готов работать тренером в профессиональном туре.

«Я в 2019 году перед пандемией ездил на несколько турниров с Хачановым. Он хотел, чтобы я весь сезон в туре с ним отъездил, но я отказался из-за того, что не могу бросить семью. Тур означает, что ты несколько месяцев без семьи. Поэтому я отказался, не могу это сделать. Если бы я был один, то давно стал бы тренером, продолжал бы тусить с ними, это интересно», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.