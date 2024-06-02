Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давыденко объяснил, почему не может работать тренером профессионального игрока

Давыденко объяснил, почему не может работать тренером профессионального игрока
Комментарии

Экс третья ракетка мира, россиянин Николай Давыденко объяснил, почему не готов работать тренером в профессиональном туре.

«Я в 2019 году перед пандемией ездил на несколько турниров с Хачановым. Он хотел, чтобы я весь сезон в туре с ним отъездил, но я отказался из-за того, что не могу бросить семью. Тур означает, что ты несколько месяцев без семьи. Поэтому я отказался, не могу это сделать. Если бы я был один, то давно стал бы тренером, продолжал бы тусить с ними, это интересно», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android