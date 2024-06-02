Хуркач рассказал, чем занимался во время остановки матча

Польский теннисист, восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач рассказал, что во время остановки матча он сидел на диване, разговаривал с тренером и другими игроками.

«Точно не помню, но я работал с физио, лежал у него на столе, сидел на диване, потом на другом диване посидел. Поболтал с другими игроками, поболтал с тренером, потом снова посидел на диване, поел и пошёл разминаться», — сказал Хуркач на пресс-конференции.

Хуркач обыграл канадца Дениса Шаповалова и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Теперь ему предстоит встретиться с болгарином Григором Димитровым.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.