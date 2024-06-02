Де Минор высказался о матче с Медведевым в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Австралийский теннисист, 11-я ракетка мира Алекс де Минор после победы в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024 над немцем Ян-Леннардом Штруффом (4:6, 6:4, 6:3, 6:3) ответил на вопрос о предстоящем матче в 1/8 финала с пятым номером мирового рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым.
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— Следующего соперника вы хорошо знаете, но на грунте против него ещё не играли. Какую тактику выберете против Даниила на грунте, что это будет за поединок?
— Совершенно непохожий на сегодняшний. Сегодня мне всё время приходилось обороняться. Соперник старался захватить контроль, выходить к сетке, не затягивать розыгрыши. С Медведевым, наверное, будет много выматывающих долгих розыгрышей, много внимания на тактику и с его стороны, и с моей. Будем комбинировать, постоянно менять темп, будет хорошее движение и у него, и у меня. Надеюсь, будет классно сыграть против него на грунте. Надеюсь, проведём хороший матч и я смогу показать, на что способен.
Алекс де Минор и Даниил Медведев провели между собой восемь встреч на турнирах ATP. Все матчи прошли на хардовом покрытии. Счёт личных встреч — 6-2 в пользу россиянина.
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