«Это два разных турнира». Де Минор — о матчах «Ролан Гаррос» на закрытых и открытых кортах

Австралийский теннисист, 11-я ракетка мира Алекс де Минор после победы в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024 над немцем Ян-Леннардом Штруффом (4:6, 6:4, 6:3, 6:3) ответил на вопрос о своём первом матче на турнире, который пройдёт на корте с установленной крышей. В понедельник, 3 июня, австралиец в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграет с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

— В следующем раунде вам не придётся постоянно прерывать матч из-за погоды.

— Боже, не уверен, как буду играть весь матч от начала до конца. Это будет новый опыт! (улыбается). Не знаю. Сейчас совершенно другой турнир. Да, это два разных турнира, сеяные заслужили право играть на этих кортах, и у них было обычное расписание и матчи, а не постоянные остановки и возобновления игры, как у нас сегодня.

Я этого жду. Чтобы попасть на хороший корт, я выиграл восемь матчей. С нетерпением жду матча с Медди. Именно такие матчи я и хотел играть в начале недели, и очень рад, что получилось.

Алекс де Минор и Даниил Медведев провели между собой восемь встреч на турнирах ATP. Все матчи прошли на хардовом покрытии. Счёт личных встреч — 6-2 в пользу россиянина.