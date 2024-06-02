Давыденко: проигрываешь и думаешь — теннис, как же ты меня задолбал

Чемпион Итогового турнира – 2009 Николай Давыденко порассуждал о том, как бы спортсмены относились к теннису, если бы в нём почти не было призовых.

«Было бы интересно, если бы чемпион турнира, скажем, тысячу долларов получал. Интересно, кто бы тогда поехал и говорил, как он любит теннис, что он фанат тенниса. Понятно, что ты любишь теннис, когда выиграл турнир и тебе там призовой фонд очень нравится. Плюс ещё тебе спонсоры заплатили – в этот момент ты очень любишь теннис. Прям с удовольствием всё, когда выигрываешь и прибавляешь финансово. Тогда теннис – великолепный вид спорта. А когда проигрываешь и идёшь в ноль или в маленький плюсик, а тем более если в минус, то думаешь «теннис, как же ты меня задолбал». Так что тут двоякое чувство. К тому же интервью всегда берут у первых в мире, которые всё рассказывают так про теннис. Ну конечно, когда ты «Шлем» выиграл, то можешь чего хочешь говорить. А пусть интервью у сотого в мире возьмут, узнать, как на самом деле поживают те, кто выживает в туре. Это уже немножко другой уровень», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».