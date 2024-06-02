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«Честно скажу, что мне тяжело работать с детьми». Давыденко рассказал о нюансах тренировок

«Честно скажу, что мне тяжело работать с детьми». Давыденко рассказал о нюансах тренировок
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Двукратный полуфиналист «Ролан Гаррос», россиянин Николай Давыденко сравнил тренерскую работу с детьми и с теннисистами-любителями.

«Честно скажу, что мне тяжело работать с детьми. Это свой теннис, своя психология. Я пытаюсь показать профессиональный уровень, а дети – это совсем другой уровень. Пока сложно что-то сделать, как говорится. Я пытаюсь давить, спешить и понимаю, что для детей это нереально. Мне легче с любителями просто поиграть. Я им технику ставлю, им нравится. Я что-то у них меняю, они кайфуют, что что-то получается, улучшается с первых же тренировок. Они довольны, продолжают – им хочется дальше что-то улучшать. И я решил, что с любителями легче. А дети занимаются с другими тренерами», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».

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