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«Правду в прессе говорить практически нельзя». Давыденко — о штрафе в Австралии

«Правду в прессе говорить практически нельзя». Давыденко — о штрафе в Австралии
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Экс третья ракетка мира Николай Давыденко вспомнил, как его оштрафовали за то, что он назвал турнир в Сиднее, проходящий на неделе непосредственно перед Australian Open, маленьким соревнованием, о котором никто всерьёз не думает.

«У меня, кстати, был такой момент – я играл в Сиднее перед Australian Open и меня оштрафовали за то, что я высказался не так, обидел турнир. Увидел это уже только на следующий день по телевизору, что мне штраф дали за то, что я сказал, что это маленький турнир, о котором никто особо не думает, потому что все готовятся к Australian Open. И турнирный директор обиделся, позвонил президенту ATP, пожаловался ему, что вот Давыденко так сказал. А пресса же хватает определённые слова – что вот никого не волнует этот турнир, все проигрывают быстро и едут на АО. Вот такие фразы примерно. Ну когда ты общаешься с прессой, то тебя спрашивают, скажем, почему все снимаются с турнира. Я говорю, что это же маленький турнир. Директор вот на это обиделся – но он ведь и есть маленький! Я сказал правду. Это маленький турнир, 250. Я бы так же сказал и про турнир перед «Ролан Гаррос», перед US Open. Да, это маленький турнир, но я же его играю. Кто-то снимается, боится травмироваться перед «Шлемом», хочет подлечить свою травму, восстановиться, ещё что-то. Для них не так важен этот турнир, а важен больше «Шлем». Но это ведь для всех так. Я сказал за всех правду, а мне штраф за это – вот и всё. Так что правду в прессе говорить практически нельзя. Она может быть разная, может быть хорошая и плохая. И ты вот так портишь репутацию турнира своей правдой, получаешь наказание, штраф», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».

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