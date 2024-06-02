Давыденко: лицемерие присутствует всегда и у всех и будет присутствовать дальше

Чемпион Итогового турнира – 2009 Николай Давыденко высказался о теннисной политике и влиянии выплат топ-игрокам за приезд на турниры низкой категории.

«Чем больше заплатили, тем больше игрок будет говорить, какой классный там турнир. Всё равно всё будет упираться в деньги, бесплатно хороший игрок топ-уровня не приедет на маленький турнир и не скажет, что это супертурнир, очень классный, я обязательно ещё сюда приеду, вы можете мне не платить ни копейки. Ни один топ никогда так не поедет, даже если там реально классный турнир. Он поедет на какой-нибудь отстойный турнир с плохой организацией, где ему скинут больше бабла, и будет там говорить, какой это хороший турнир. А какая организация, всё это ему пофигу. Вот это называется лицемерие, оно присутствует всегда и у всех и будет присутствовать дальше. Это своя спортивная политика, от такого не избавишься. Как говорится, деньги рулят, особенно в теннисе», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».