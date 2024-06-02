Алькарас — Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт очередной игровой день. В рамках 1/8 финала мужской части турнира встретятся третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим из Канады (21-й в рейтинге ATP). Матч пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между испанцем и представителем Канады.

Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим провели между собой пять матчей на турнирах ATP (все — на харде). Четыре встречи закончились победой канадского теннисиста, одна игра осталась за испанцем. Ещё один матч спортсмены сыграли в рамках Кубка Дэвиса: Оже-Альяссим одержал победу в трёх сетах — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович.