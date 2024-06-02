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«Это только начало!» Команда Джоковича — после победы Новака в 1/16 финала «Ролан Гаррос»

«Это только начало!» Команда Джоковича — после победы Новака в 1/16 финала «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович на стадии 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2024 обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти (30-й в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. После игры с итальянцем Джокович поприветствовал свою команду в подтрибунном помещении.

«Давайте, ребята, это только начало!» — сказал представитель команды Джоковича.

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF).

Отметим, что в следующем круге Джокович встретится с 27-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является именно Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда — 7:6 (7:3), 6:3, 7:5.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024 (м)
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