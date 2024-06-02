«Какие виды спорта заставляют играть в три часа ночи?» Рууд — о позднем матче Джоковича

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о позднем завершении матча первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Можно ли считать теннис одним из самых тяжёлых видов спорта в мире? Какие ещё виды спорта заставляют вас играть/соревноваться более четырёх часов в три часа ночи? Я только что закончил свой матч, два часа назад. После этого я должен 15 минут кататься на велосипеде, общаться с прессой, принимать ледяную ванну в течение 10 минут, есть, а затем проходить лечение/массаж», — приводит слова Рууда Punto de Break.

Напомним, на стадии 1/16 финала Джокович обыграл 30-ю ракетку мира представителя Италии Лоренцо Музетти со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 4 часа 32 минуты. В следующем круге Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн.