Камельзон: после первой недели «Ролан Гаррос» меня, как всегда, разочаровал Рублёв

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подвёл итоги первой недели «Ролан Гаррос» — 2024.

«После первой недели «Ролан Гаррос» разочаровал меня, как всегда, Рублёв, который проиграл Арнальди. Но дальше двигается Медведев. У него началась вступительная фаза. Он такой же неповторимый, как и та тройка мушкетёров, которых мы всегда вспоминаем. В последнее время у меня сложилось впечатление, что чем сложнее играть, тем ему интереснее. Мне кажется, ему ничего не мешает выиграть «Ролан Гаррос». Рад, что Даниил нигде не пошатнулся и идёт вперёд. Это очень важно для российского тенниса. Когда играют Хачанов, Рублёв и Медведев, трибуны полные, у них есть свой зритель. Люди идут на звезду, и без разницы, какую страну они представляют. А когда женщины играют, трибуны пустые. Даже Рыбакина так играла.

Из девушек остались Мирра Андреева, Аванесян и Потапова, но мне трудно их комментировать. Мне не нравится современный женский теннис. Я всегда учил звёздности, победам. Назовите звезду у женщин. Например, Рыбакина выиграла «Уимблдон» и больше не показывает такую игру. Я хочу видеть в женском теннисе своих Рублёвых, Сампрасов, Федереров, Шараповых. Без разницы, за какую страну они играют, важен стиль», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В основной сетке Открытого чемпионата Франции — 2024 взяли старт на турнире 21 российский теннисист (шесть мужчин и 15 женщин). Во вторую неделю пробились четыре россиянина — Мирра Андреева, Элина Аванесян, Анастасия Потапова и Даниил Медведев.