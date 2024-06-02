«Мячи усугубили мои проблемы с плечом». Шелтон высказался о вылете с «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал поражение от 21-й ракетки мира канадца Феликса Оже-Альяссима в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2024.

«Был очень тяжёлый матч. Это не тот результат, которого я хотел, но это часть тенниса. Все терпят поражения. Прежде всего нужно сказать, что Феликс провёл отличный матч. Он играл очень хорошо, так что я думаю, что мне было бы трудно преодолеть то, как он играл, независимо от моего физического состояния.

Дискомфорт в плече создавал некоторые проблемы при подаче мяча. Но это теннис, все игроки выходят на корт не в лучшей физической форме. У всех есть проблемы, с которыми приходится уживаться на корте, особенно в мужском теннисе, когда три сета из пяти неизбежно приводят к тому, что ты сталкиваешься с небольшими болями во время матчей из-за интенсивности игры, и каждый игрок должен уметь противостоять этому, выходя за рамки своих ощущений.

Очевидно, что условия игры мне тоже не помогли, такой тяжёлый корт и мячи только усугубили ситуацию с плечом, но я сделал всё, что мог, с тем, что у меня было. Я выкладывался на 100%, но Феликс просто был лучше меня. Он слишком превосходил меня и заслужил победу», — приводит слова Шелтона Ubitennis.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.