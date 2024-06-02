Джокович — о поздних играх на «РГ»: выиграть матч в 3:30 утра, в этом есть своя прелесть

Сербский теннисист первая ракетка мира Новак Джокович высказался о расписании Открытого чемпионата Франции — 2024. В субботу, 1 июня, он в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2024 обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти (30-й в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа 29 минут и завершился ранним утром 2 июня (в 3:07 по местному времени).

«Я не хочу вдаваться в подробности. У меня есть своё мнение на этот счёт, которое оставлю при себе. И Лоренцо, и я показали хорошую игру, но кое-что можно было бы организовать по-другому. А в том, чтобы выиграть матч в 3:30 утра, есть и своя прелесть… Если это последний матч на турнире. Но это не так, поэтому мне придётся включить все свои ресурсы и постараться восстановиться как можно скорее», — приводит слова Джоковича TennisUpToDate.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джокович встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Игра запланирована на понедельник, 3 июня, и начнётся не ранее 12:00 мск.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.