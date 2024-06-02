Свёнтек — Потапова: полька повесила «баранку» россиянке на старте матча «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит очередной игровой день. В рамках 1/8 финала женской части турнира встречаются первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Польши.
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Первый сет продлился всего 28 минут и закончился со счётом 6:0 в пользу Свёнтек.
В 2016 году Свёнтек и Потапова встречались между собой на юниорском «Ролан Гаррос». В четвертьфинальном матче сильнее оказалась россиянка — 4:6, 6:3, 6:0. На взрослом уровне теннисистки проводят между собой первую игру.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 2 июня 2024
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