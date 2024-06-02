Анастасия Потапова со счётом 0:6, 0:6 проиграла Иге Свёнтек в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Завершился матч 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA). Победу в поединке одержала польская спортсменка, разгромив россиянку со счётом 6:0, 6:0.
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Спортсменки провели на корте 41 минуту. Потапова не смогла выполнить ни одного эйса и не заработала ни одного брейк-пойнта. Российская теннисистка допустила одну двойную ошибку. Свёнтек три раза подала навылет и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных (75%).
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ига Свёнтек сыграет с победительницей матча между сербской теннисисткой Ольгой Данилович и шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 2 июня 2024
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