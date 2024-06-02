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Ига Свёнтек — Анастасия Потапова, результат матча 2 июня 2024, счет 2:0, 4-й круг «Ролан Гаррос»

Анастасия Потапова со счётом 0:6, 0:6 проиграла Иге Свёнтек в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Завершился матч 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек и россиянка Анастасия Потапова (41-я в рейтинге WTA). Победу в поединке одержала польская спортсменка, разгромив россиянку со счётом 6:0, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Спортсменки провели на корте 41 минуту. Потапова не смогла выполнить ни одного эйса и не заработала ни одного брейк-пойнта. Российская теннисистка допустила одну двойную ошибку. Свёнтек три раза подала навылет и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных (75%).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ига Свёнтек сыграет с победительницей матча между сербской теннисисткой Ольгой Данилович и шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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