«Вы никогда не увидите меня отступившим». Шелтон — о мыслях сняться с «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, что не допускал мысли отказаться от участия на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Нет, абсолютно нет. Я был полностью в состоянии играть в теннис, мог выйти на площадку и отправить мяч на другую половину корта. Мы ни в коем случае не думали о снятии. Конечно, мне было немного больно, не могу этого отрицать, но я сказал себе с того момента, как вчера был остановлен матч, что сегодня выйду на корт и сделаю всё что в моих силах. В том числе и потому, что никогда не знаешь, что может случиться в матче, может быть ещё одно удаление или другие непредвиденные ситуации.

Если поражение не гарантировано на 100% и я не смогу выйти на поле, вы никогда не увидите меня отступившим. Это мой подход к спорту, если хотите, ещё и из-за уважения к сопернику: например, Феликс играл сумасшедший матч, почему я должен был лишать его возможности добиться победы и пройти раунд на корте, снявшись, когда я был вполне в состоянии бороться. Если бы я снялся, то проявил бы неуважение к нему. Так что мне и в голову не пришло, что я должен был сняться», — приводит слова Шелтона Ubitennis.

Напомним, в субботу, 1 июня, в рамках матча третьего круга мужской части Открытого чемпионата Франции 21-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл 15-ю ракетку мира американского теннисиста Бена Шелтона со счётом 6:4, 6:2, 6:1.