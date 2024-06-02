Свёнтек — 3-я теннисистка, одержавшая победы со счётом 6:0, 6:0 на двух «РГ» подряд
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала третьей теннисисткой в истории (Открытая эра), которой удалось одержать победы со счётом 6:0, 6:0 на двух подряд «Ролан Гаррос». До этого момента подобной статистикой на грунтовом мэйджоре могли похвастаться только Габриэла Сабатини (1992-1993) и Мари Пирс (1993-1994).
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