Свёнтек — 3-я теннисистка, одержавшая победы со счётом 6:0, 6:0 на двух «РГ» подряд

Первая ракетка мира Ига Свёнтек стала третьей теннисисткой в истории (Открытая эра), которой удалось одержать победы со счётом 6:0, 6:0 на двух подряд «Ролан Гаррос». До этого момента подобной статистикой на грунтовом мэйджоре могли похвастаться только Габриэла Сабатини (1992-1993) и Мари Пирс (1993-1994).