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Ига Свёнтек и Анастасия Потапова провели самый короткий матч на «Ролан Гаррос» с 2015 года

Ига Свёнтек и Анастасия Потапова провели самый короткий матч на «Ролан Гаррос» с 2015 года
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек за 40 минут обыграла россиянку Анастасию Потапову (41-я в рейтинге WTA) в 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024. Матч завершился со счётом 6:0, 6:0 в пользу польской спортсменки.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Это самый короткий матч в основной сетке Открытого чемпионата Франции с 2015 года (с тех пор, как статистический ресурс Opta начал собирать подобные данные).

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ига Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в 1/8 финала победила сербскую теннисистку Ольгу Данилович — 6:4, 6:2.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
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