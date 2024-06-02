Ига Свёнтек и Анастасия Потапова провели самый короткий матч на «Ролан Гаррос» с 2015 года

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек за 40 минут обыграла россиянку Анастасию Потапову (41-я в рейтинге WTA) в 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024. Матч завершился со счётом 6:0, 6:0 в пользу польской спортсменки.
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Это самый короткий матч в основной сетке Открытого чемпионата Франции с 2015 года (с тех пор, как статистический ресурс Opta начал собирать подобные данные).
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ига Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в 1/8 финала победила сербскую теннисистку Ольгу Данилович — 6:4, 6:2.
Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 2 июня 2024
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