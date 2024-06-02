«Быстрый способ заработать € 150 тыс. для Иги». Кафельников — о матче Свёнтек с Потаповой

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников хлёстко отреагировал на разгромную победу первой ракетки мира польки Иги Свёнтек над россиянкой Анастасией Потаповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, встреча Свёнтек с Потаповой продлилась 41 минуту. Ига одержала победу со счётом 6:0, 6:0. За выход в 1/4 финала полька получит ещё € 165 тыс. плюсом к ранее заработанным призовым на «Ролан Гаррос» — 2024. Всего в активе Свёнтек будет уже € 415 тыс.

«Это был самый быстрый способ заработать € 150 тыс. для Свёнтек! Она отыграла на корте 40 минут и потеряла всего 10 очков за весь матч», — написал Кафельников в своих социальных сетях.