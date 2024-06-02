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«Довольно быстро и странно». Свёнтек — о разгроме Потаповой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свою быструю победу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2024 над российской теннисисткой Анастасией Потаповой (41-я в рейтинге WTA).

«Я просто была очень сосредоточена. Всё прошло довольно быстро… довольно странно», — сказала Свёнтек в послематчевом комментарии.

Встреча спортсменок продлилась 41 минуту. В 2016 году Свёнтек и Потапова встречались между собой на юниорском «Ролан Гаррос». В четвертьфинальном матче сильнее оказалась россиянка — 4:6, 6:3, 6:0. На взрослом уровне теннисистки проводят между собой первую игру.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Ига Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований.