Маркета Вондроушова вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Игой Свёнтек

Завершился матч 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии и 125-я ракетка мира Ольга Данилович из Сербии. Победу в поединке одержала спортсменка из Чехии со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Вондроушова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Данилович один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем этапе Маркета Вондроушова встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня.