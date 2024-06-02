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Маркета Вондроушова вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Игой Свёнтек

Маркета Вондроушова вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Игой Свёнтек
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Завершился матч 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии и 125-я ракетка мира Ольга Данилович из Сербии. Победу в поединке одержала спортсменка из Чехии со счетом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ольга Данилович
125
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Маркета Вондроушова
6
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Вондроушова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Данилович один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем этапе Маркета Вондроушова встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
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