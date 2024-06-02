Маркета Вондроушова вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Игой Свёнтек
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Завершился матч 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии и 125-я ракетка мира Ольга Данилович из Сербии. Победу в поединке одержала спортсменка из Чехии со счетом 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:10 МСК
125
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
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6
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Вондроушова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Данилович один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В следующем этапе Маркета Вондроушова встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня.
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