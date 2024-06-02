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18-летняя россиянка Кристиана Сидорова вышла во второй раунд юниорского «Ролан Гаррос»

18-летняя россиянка Кристиана Сидорова вышла во второй раунд юниорского «Ролан Гаррос»
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18-летняя российская теннисистка Кристиана Сидорова вышла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/32 финала она в двух сетах обыграла 15-летнюю француженку Дафни Мпетчи Перрикард — 7:6 (7:5), 6:3.

Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут. Во втором круге Сидорова встретится с победительницей матча между казахстанской теннисисткой Соней Джуембаевой и Ваканой Сонобе из Японии.

Всего в основной сетке Открытого чемпионата Франции среди юниоров семь российских теннисистов. Даниил Сарксян, Егор Плешивцев и Тимофей Дерепаско сыграют в юношеском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2024. У девушек выступят Кристиана Сидорова, Дарья Егорова и пробившиеся через квалификационный раунд Мария Головина и Дарья Шадчнева.

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