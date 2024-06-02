Пирс и Сафиуллин проиграли во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос»
Поделиться
Завершился матч второго круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались 42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и австралиец Джон Пирс с бельгийскими спортсменами Сандером Жилле и Йораном Флигеном. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4 в пользу бельгийской пары.
Ролан Гаррос — парный разряд (м). 2-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:15 МСК
Джон Пирс
Роман Сафиуллин
Д. Пирс Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Сандер Жилле
Йоран Флиген
С. Жилле Й. Флиген
Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Пирс/Сафиуллин четыре раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). На счету Жилле/Флигена два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%). В следующем круге Жилле и Флиген сыграют с парой финского теннисиста Харри Хелиоваара и Хенри Паттена из Великобритании.
Комментарии
- 2 июня 2024
-
14:48
-
14:34
-
14:27
-
14:21
-
14:15
-
14:12
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:47
-
13:37
-
13:26
-
13:20
-
13:15
-
12:55
-
12:54
-
12:33
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:28
-
10:56
-
10:35
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:06
-
09:48
-
09:43
-
09:30
-
09:00
-
08:40