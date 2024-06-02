Пирс и Сафиуллин проиграли во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос»

Завершился матч второго круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались 42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и австралиец Джон Пирс с бельгийскими спортсменами Сандером Жилле и Йораном Флигеном. Матч закончился со счётом 6:4, 6:4 в пользу бельгийской пары.

Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Пирс/Сафиуллин четыре раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). На счету Жилле/Флигена два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%). В следующем круге Жилле и Флиген сыграют с парой финского теннисиста Харри Хелиоваара и Хенри Паттена из Великобритании.