Роман Сафиуллин высказался о возможном участии в Олимпиаде-2024

42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о своих шансах выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«У меня мало информации по Олимпиаде. Последнее, что я слышал, что мы можем играть. Если будет возможность, поеду. Но пока конкретики нет. Понятно, что играть здесь же, но условия будут другие, другая погода», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сафиуллин неудачно выступил на текущем Открытом чемпионате Франции — 2024. Россиянин не смог преодолеть барьер первого круга. На старте турнира он уступил представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:4, 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6. Помимо этого, Роман прошёл круг в парном разряде «Ролан Гаррос».