Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин высказался о возможном участии в Олимпиаде-2024

Роман Сафиуллин высказался о возможном участии в Олимпиаде-2024
Комментарии

42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин высказался о своих шансах выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«У меня мало информации по Олимпиаде. Последнее, что я слышал, что мы можем играть. Если будет возможность, поеду. Но пока конкретики нет. Понятно, что играть здесь же, но условия будут другие, другая погода», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сафиуллин неудачно выступил на текущем Открытом чемпионате Франции — 2024. Россиянин не смог преодолеть барьер первого круга. На старте турнира он уступил представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:4, 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6. Помимо этого, Роман прошёл круг в парном разряде «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Алькарас рвётся в 1/4 финала РГ. Свёнтек разгромила Потапову, а Синнер ждёт матча. LIVE
Live
Алькарас рвётся в 1/4 финала РГ. Свёнтек разгромила Потапову, а Синнер ждёт матча. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android