Сафиуллин: результатов в этом году нет. Пытаюсь понять, в чём дело

Российский теннисист 42-я ракетка мира Роман Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым ответил на вопрос об ухудшении результатов по сравнению с прошлым годом.

— Казалось, что в прошлом году был прорыв. Сейчас болтанка.

— Да, мы пытаемся это определить с тренером. Прошло пять месяцев, результатов нет, только полуфинал ATP в начале года. Что идёт не так, пока непонятно. Ищем ответ на этот вопрос.

На проходящем в Париже (Франция) турнире «Ролан Гаррос» 26-летний Сафиуллин не смог преодолеть барьер первого круга. На старте турнира он уступил представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:4, 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

В сентябре 2023 года на турнире категории ATP-250 в Чэнду (Южная Корея) Сафиуллин впервые в карьере дошёл до финала, в котором уступил Александру Звереву из Германии — 7:6(7:2), 6:7(5:7), 3:6, а в октябре во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл вторую ракетку мира (на тот момент) испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3 6:4.