Роман Сафиуллин оценил свой грунтовый сезон
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42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин оценил свой грунтовый сезон.
«В целом грунт мне не нравится. В прошлом году я показывал неплохие результаты. В этом не получилось, не знаю, с чем связано. Сейчас буду готовиться к траве. Там другая игра, которая мне больше нравится», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сафиуллин неудачно выступил на текущем Открытом чемпионате Франции — 2024. Россиянин не смог преодолеть барьер первого круга. На старте турнира он уступил представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:4, 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6. Помимо этого, Роман прошёл круг в парном разряде «Ролан Гаррос».
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