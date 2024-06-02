Кори Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024, разгромив Коччаретто
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в четвертьфинальный раунд «Ролан Гаррос» — 2024, который продлится до 8 июня.
В матче 1/8 финала Гауфф (3) со счётом 6:1, 6:2 разгромила 51-ю ракетку мира, представительницу Италии Элизабетту Коччаретто.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 13:15 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
51
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Встреча Гауфф с Коччаретто продлилась 1 час 1 минуту. В её рамках Гауфф три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Коччаретто ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» Гауфф сразится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8).
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