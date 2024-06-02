Кори Гауфф вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024, разгромив Коччаретто

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно вышла в четвертьфинальный раунд «Ролан Гаррос» — 2024, который продлится до 8 июня.

В матче 1/8 финала Гауфф (3) со счётом 6:1, 6:2 разгромила 51-ю ракетку мира, представительницу Италии Элизабетту Коччаретто.

Встреча Гауфф с Коччаретто продлилась 1 час 1 минуту. В её рамках Гауфф три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Коччаретто ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» Гауфф сразится с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Онс Жабер (Тунис, 8).