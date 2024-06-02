Россиянка Панова в дуэте с Олмос вышли в 1/8 финала парного разряда «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в третий круг парного турнира «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/16 финала они обыграли американку Айшу Мухаммад и Алдилу Сутджиади из Индонезии — 7:6 (7:4), 6:4.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 12:15 МСК
Айша Мухаммад
Алдила Сутджиади
А. Мухаммад А. Сутджиади
Окончен
0 : 2
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|6
Джулиана Олмос
Александра Панова
Д. Олмос А. Панова
Игра продолжалась ровно 2 часа. Панова и Олмос один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. Мухаммад/Сутджиади сделали два эйса, ни разу не ошиблись на подаче и использовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции российско-мексиканская пара встретится с победителем матча Тереза Михаликова (Словакия)/Линда Носкова (Чехия) — Барбора Крейчикова (Чехия)/Лаура Зигемунд (Германия).
Комментарии
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