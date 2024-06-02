Россиянка Панова в дуэте с Олмос вышли в 1/8 финала парного разряда «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в третий круг парного турнира «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/16 финала они обыграли американку Айшу Мухаммад и Алдилу Сутджиади из Индонезии — 7:6 (7:4), 6:4.

Игра продолжалась ровно 2 часа. Панова и Олмос один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. Мухаммад/Сутджиади сделали два эйса, ни разу не ошиблись на подаче и использовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции российско-мексиканская пара встретится с победителем матча Тереза Михаликова (Словакия)/Линда Носкова (Чехия) — Барбора Крейчикова (Чехия)/Лаура Зигемунд (Германия).