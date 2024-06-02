«Времена меняются». Свёнтек — о своих юниорских поражениях от Потаповой

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, держала ли в голове, что на юниорских соревнованиях российская теннисистка Анастасия Потапова постоянно её обыгрывала.

«Нет. Была только мысль, что времена меняются. Помню, что раньше она всегда меня обыгрывала. Не помню, чтобы выигрывала у неё, а душераздирающие поражения были. Как в полуфинале Orange Bowl, когда у меня был матчбол, и здесь я тоже проиграла, хотя и проводила хороший турнир, но проиграла Потаповой. И ещё были матчи. Мы всегда играли друг против друга, на европейских чемпионатах или ещё где.

Если честно, нет смысла об этом думать, но такая мысль у меня возникла. Всего на пару секунд, а потом я сосредоточилась на работе, потому что это лучшее, что я могу сделать», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

В 2016 году Свёнтек и Потапова встречались между собой на юниорском «Ролан Гаррос». В четвертьфинальном матче сильнее оказалась россиянка — 4:6, 6:3, 6:0.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ига Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.