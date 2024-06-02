«Я просто счастлива, что прошла дальше». Вондроушова — о победе в 1/8 финала «РГ»

Шестая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии прокомментировала свою победу в матче 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024 над 125-й ракеткой мира Ольгой Данилович из Сербии.

«Мне нравится этот корт. Спасибо вам, ребята, что пришли. Это было потрясающе. Матч был сложным. Я уступала со счётом 1:4. Она разыграла несколько потрясающих очков. Я просто счастлива, что прошла дальше. Я чувствовала, что должна быть сосредоточена до последнего очка, потому что она вернулась в последних двух матчах. Я просто была сосредоточена до последнего гейма. В целом чувствовала себя хорошо», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

В следующем этапе Маркета Вондроушова встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня.