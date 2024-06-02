Ига Свёнтек объяснила, почему она попросила не ставить её матчи на «Ролан Гаррос» вечером

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек на пресс-конференции после матча 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024 с россиянкой Анастасией Потаповой (6:0, 6:0) ответила на вопрос о проcьбе не ставить её матчи вечерним запуском.

Вы просили не ставить вас вечерним запуском. Почему?

— Просто хочу нормально спать.

— Вчерашний матч Джоковича не смотрели?

— Нет.

— Как считаете, Джокович после такого матча сможет восстановиться к следующему матчу?

— Я не смотрела, без понятия. Это его надо спрашивать, но думаю, у него столько опыта, что он сделает всё, чтобы быть готовым. Честно, я даже не знала, что они закончили в 3 ночи. Мне нечего сказать, извините.

В субботу, 1 июня, первая ракетка мира серб Новак Джокович в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2024 обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти (30-й в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа 29 минут и завершился ранним утром 2 июня (в 3:07 по местному времени).