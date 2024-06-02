Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек объяснила, почему она попросила не ставить её матчи на «Ролан Гаррос» вечером

Ига Свёнтек объяснила, почему она попросила не ставить её матчи на «Ролан Гаррос» вечером
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек на пресс-конференции после матча 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024 с россиянкой Анастасией Потаповой (6:0, 6:0) ответила на вопрос о проcьбе не ставить её матчи вечерним запуском.

Вы просили не ставить вас вечерним запуском. Почему?

— Просто хочу нормально спать.

— Вчерашний матч Джоковича не смотрели?

— Нет.

— Как считаете, Джокович после такого матча сможет восстановиться к следующему матчу?

— Я не смотрела, без понятия. Это его надо спрашивать, но думаю, у него столько опыта, что он сделает всё, чтобы быть готовым. Честно, я даже не знала, что они закончили в 3 ночи. Мне нечего сказать, извините.

В субботу, 1 июня, первая ракетка мира серб Новак Джокович в 1/16 финала «Ролан Гаррос» — 2024 обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти (30-й в рейтинге ATP) со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа 29 минут и завершился ранним утром 2 июня (в 3:07 по местному времени).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024 (ж)
Материалы по теме
Джокович — о поздних играх на «РГ»: выиграть матч в 3:30 утра, в этом есть своя прелесть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android