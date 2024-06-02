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Свёнтек стала игроком с наименьшим с 2021 года количеством проигранных очков в одном матче

Свёнтек стала игроком с наименьшим с 2021 года количеством проигранных очков в одном матче
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала игроком с наименьшим количеством проигранных очков (10) в завершённом матче на уровне WTA. До этого момента подобной статистикой могла похвастаться только завершившая карьеру австралийка Эшли Барти в матче первого круга Australian Open 2021 с Данкой Ковинич.

Напомним, сегодня, 2-го июня, в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Свёнтек (1) со счётом 6:0, 6:0 разгромила россиянку Анастасию Потапову.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в 1/8 финала победила сербскую теннисистку Ольгу Данилович — 6:4, 6:2.

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