Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин обыграли Калинскую и Веснину в 1/16 финала «РГ»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Чань Хаочин вышли в 1/8 финала парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/16 финала они обыграли российский дуэт Анна Калинская/Елена Веснина — 6:1, 6:3.
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Спортсменки провели на корте 56 минут. Российско-китайский дуэт реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%), допустил две двойные ошибки и выполнил пять подач навылет. Калинская и Веснина не допустили ни одной двойной ошибки, выиграли один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%) и сделали один эйс.
Кудерметова и Хаочин в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграют с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик.
Напомним, ранее в четвёртый круг парного разряда «Ролан Гаррос» вышла россиянка Александра Панова в дуэте с мексиканкой Джулианой Олмос.
- 2 июня 2024
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