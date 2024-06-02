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Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин обыграли Калинскую и Веснину в 1/16 финала «РГ»

Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин обыграли Калинскую и Веснину в 1/16 финала «РГ»
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Чань Хаочин вышли в 1/8 финала парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/16 финала они обыграли российский дуэт Анна Калинская/Елена Веснина — 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
А. Калинская Е. Веснина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Спортсменки провели на корте 56 минут. Российско-китайский дуэт реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%), допустил две двойные ошибки и выполнил пять подач навылет. Калинская и Веснина не допустили ни одной двойной ошибки, выиграли один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%) и сделали один эйс.

Кудерметова и Хаочин в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции сыграют с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик.

Напомним, ранее в четвёртый круг парного разряда «Ролан Гаррос» вышла россиянка Александра Панова в дуэте с мексиканкой Джулианой Олмос.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024, парный разряд (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024, парный разряд (ж)
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