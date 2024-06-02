Блинкова и Рус проиграли во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос»

Завершился матч второго круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались российская теннисистка Анна Блинкова и француженка Аранча Рус с норвежской теннисисткой Улрикке Эйкери и американкой Ингрид Нил. Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу Эйкери и Нил.

Встреча продлилась 1 час 45 минут. В её рамках Блинкова и Нил пять раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 11 (55%). На счету Эйкери и Нил ни одного эйса, одна двойная ошибка и 6 брейк-пойнтов из 13 (46%). В следующем этапе Эйкери и Нил сыграют с победителем матча Хабинь/Кава — Андреева/Звонарёва.