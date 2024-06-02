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Блинкова и Рус проиграли во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос»

Блинкова и Рус проиграли во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос»
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Завершился матч второго круга парного разряда «Ролан Гаррос» — 2024, в котором встречались российская теннисистка Анна Блинкова и француженка Аранча Рус с норвежской теннисисткой Улрикке Эйкери и американкой Ингрид Нил. Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу Эйкери и Нил.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
02 июня 2024, воскресенье. 13:20 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Аранча Рус
Нидерланды
Аранча Рус
А. Блинкова А. Рус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		1 6
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Ингрид Нил
США
Ингрид Нил
У. Эйкери И. Нил

Встреча продлилась 1 час 45 минут. В её рамках Блинкова и Нил пять раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 11 (55%). На счету Эйкери и Нил ни одного эйса, одна двойная ошибка и 6 брейк-пойнтов из 13 (46%). В следующем этапе Эйкери и Нил сыграют с победителем матча Хабинь/Кава — Андреева/Звонарёва.

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