Ига Свёнтек — вторая среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024 обыграла россиянку Анастасию Потапову и вышла на второе место среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0.

Действующие теннисистки, одержавшие наибольшее количество побед со счётом 6:0, 6:0:

Виктория Азаренко (Беларусь) — 10 побед. Ига Свёнтек (Польша) — 5. Каролина Возняцки (Дания) — 4. Винус Уильямс (США) — 4. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3. Анжелика Кербер (Германия) — 3.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в 1/8 финала победила сербскую теннисистку Ольгу Данилович — 6:4, 6:2.