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Ига Свёнтек — вторая среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0

Ига Свёнтек — вторая среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши в 1/8 финала женской части «Ролан Гаррос» — 2024 обыграла россиянку Анастасию Потапову и вышла на второе место среди действующих теннисисток по количеству побед со счётом 6:0, 6:0.

Действующие теннисистки, одержавшие наибольшее количество побед со счётом 6:0, 6:0:

  1. Виктория Азаренко (Беларусь) — 10 побед.
  2. Ига Свёнтек (Польша) — 5.
  3. Каролина Возняцки (Дания) — 4.
  4. Винус Уильямс (США) — 4.
  5. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3.
  6. Анжелика Кербер (Германия) — 3.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Свёнтек сыграет с шестой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в 1/8 финала победила сербскую теннисистку Ольгу Данилович — 6:4, 6:2.

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