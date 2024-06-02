«Пришлось отдать полмиллиона Франции». Давыденко — о суровом налогообложении

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко рассказал о суровом скрытом налогообложении, которое существует во Франции и ряде других стран.

«Самые суровые налоги, ну как суровые… Говорят, что это в Америке, вот там 20-30%, но они фиксированные, то есть с тебя больше ничего не требуют. Там даже можно вернуть какие-то деньги за то, что летаешь, вычет [налоговый] сделать. А вот жуткие [в этом отношении] Франция, Канада, Англия. Помню, никто не знал, что у них двойное налогообложение. 15% сначала, вроде бы маленький налог, а потом они в конце года такие – а у нас 50% налог, ещё 35% нужно заплатить. Там жуть что начинается. Помню, мне пришлось налоговой Франции ещё полмиллиона дополнительно выплачивать за то, что я наиграл там – полуфинал «Ролан Гаррос», ещё что-то», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».